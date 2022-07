Calciomercato Milan – Contrordine: De Ketelaere in campo con il Bruges (Di mercoledì 13 luglio 2022) Charles De Ketelaere, obiettivo di Calciomercato del Milan, sarà in campo oggi e domenica con il Bruges. Non si chiude ancora la trattativa Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 13 luglio 2022) Charles De, obiettivo didel, sarà inoggi e domenica con il. Non si chiude ancora la trattativa

Pubblicità

Gazzetta_it : Milan, è rientrato #Leao: il rinnovo è un rebus, Chelsea in agguato - Gazzetta_it : La bici, gli incendi, il biliardo e il secondo padre salvatore: 'Così #Ziyech è diventato grande' #Milan - DiMarzio : .@acmilan, cresce la fiducia per #DeKeteleare: i dettagli dell'operazione - kolinaa82 : RT @lucabianchin7: Charles #DeKetelaere atteso in campo alle 15.30 nell’amichevole con l’Utrecht, nonostante i dubbi dei giorni scorsi. Tra… - CalcioOggi : HLN - De Ketelaere in campo oggi e in Supercoppa con il Club Bruges: l'offerta del Milan non è ancora... - Milan Ne… -