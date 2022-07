Calciomercato, il Villareal fissa il prezzo per Pau Torres: la cifra (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Villareal sparerebbe altissimo per Pau Torres. Il difensore centrale classe 1997, già ben inserito nelle gerarchie della nazionale spagnola, fa gola a tanti top-club. Stando a quanto riportato da Sky Sport però, il Villareal non sarebbe intenzionato a cedere il giocatore se non dinnanzi ad offerte molto importanti. Il club spagnolo infatti vorrebbe circa 50 milioni di euro per far partire il giocatore. Diverse squadre sarebbero interessate allo spagnolo, da top-team di Premier League alle big del nostro campionato italiano. Pau Torres Villareal Calciomercato Il Manchester United ed il Tottenham di Antonio Conte rientrerebbero tra le compagini interessate dall’Inghilterra. Inter e Juventus, alle prese con le cessioni rispettivamente di Skriniar e de Ligt, starebbero ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ilsparerebbe altissimo per Pau. Il difensore centrale classe 1997, già ben inserito nelle gerarchie della nazionale spagnola, fa gola a tanti top-club. Stando a quanto riportato da Sky Sport però, ilnon sarebbe intenzionato a cedere il giocatore se non dinnanzi ad offerte molto importanti. Il club spagnolo infatti vorrebbe circa 50 milioni di euro per far partire il giocatore. Diverse squadre sarebbero interessate allo spagnolo, da top-team di Premier League alle big del nostro campionato italiano. PauIl Manchester United ed il Tottenham di Antonio Conte rientrerebbero tra le compagini interessate dall’Inghilterra. Inter e Juventus, alle prese con le cessioni rispettivamente di Skriniar e de Ligt, starebbero ...

Pubblicità

CicognaCMercato : ??? L'#Inter sarebbe interessata a #PauTorres come possibile sostituto di #Skriniar. Il #Villareal valuta il difenso… - GabryOnc : La @juventusfc ha avviato i primi contatti con il #Villareal per Pau #Torres ma sarà molto difficile prenderlo.… - scottgreat99 : 50 mln richiesti dal Villareal per Pau Torres non sono molti visto che la Juve aveva offerto al Napoli 30 mln per K… - JFDCBlog : È bastato sapere che #Koulibaly è molto vicino al #Chelsea che da 24 ore si parla solo di Pau #Torres. Fino a ieri… - Domenic36396232 : ? UFFICIALE ? #Miguelon, terzino destro classe '96, passa a titolo definitivo dal #Villareal all'#Espanyol Verrà c… -