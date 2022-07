Calcio: Sterling saluta il City, Chelsea sempre più vicino (Di mercoledì 13 luglio 2022) Raheem Sterling ha annunciato la sua prossima partenza dal Manchester City sui social media, mentre il suo passaggio al Chelsea appare sempre più vicino. "Sette stagioni, undici trofei importanti, una ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022) Raheemha annunciato la sua prossima partenza dal Manchestersui social media, mentre il suo passaggio alapparepiù. "Sette stagioni, undici trofei importanti, una ...

Pubblicità

glooit : Calcio: Sterling saluta il City, Chelsea sempre più vicino leggi su Gloo - sportli26181512 : Guardiola, la top 11 dei giocatori allenati in carriera: Raheem Sterling è ad un passo dal Chelsea e in molti hanno… - sportface2016 : #Chelsea, #Sterling in volo verso gli #Usa: si aggregherà nella tournée americana - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Sterling primo colpo del nuovo Chelsea: al City vanno 56 milioni di euro - solopallone : Calcio: c'è l'accordo per Sterling al Chelsea -