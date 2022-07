Calcio | Lazio | è arrivato Romagnoli

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 13 luglio 2022), è. È giunto intorno all’1:30 il van che ha trasportatofino al ritiro di Auronzo. Insieme al centrale anche i due nuovi acquisti della, Mario Gila e Luis Maximiano, oltre al diesse Igli Tare. Prima di entrare in albergo, il difensore si è avvicinato ai tifosi presenti per un saluto veloce: “Ci vediamo domani“. Ma non è finita qui.si è affacciato poco dopo dalla porta principale dell’hotel per un altro piccolo saluto. L'articolo proviene da Italia Sera.