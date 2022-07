Calcio femminile, Sara Gama: “Le critiche sono accette se costruttive. Correggiamo l’atteggiamento” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dimenticare la Francia, guardare immediatamente alla sfida contro l’Islanda e concentrarsi sulle proprie potenzialità; è stata chiarissima la Capitana della Nazionale italiana di Calcio femminile Sara Gama, intervenuta ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del secondo match delle azzurre ai Campionati Europei 2022 in fase di svolgimento in Inghilterra. “Ci sono tre partite, una è andata male perché abbiamo approcciato male, ma ormai è archiviata“, ha detto il difensore della Juventus nelle parole raccolte dall’agenzia di stampa ANSA. “Non aiuta pensare quello che è stato, dobbiamo trasformarlo i un bagaglio che serva per il futuro “. “Le critiche? Le prime ad essere critiche dobbiamo essere noi stesse, ma se sono critiche ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dimenticare la Francia, guardare immediatamente alla sfida contro l’Islanda e concentrarsi sulle proprie potenzialità; è stata chiarissima la Capitana della Nazionale italiana di, intervenuta ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del secondo match delle azzurre ai Campionati Europei 2022 in fase di svolgimento in Inghilterra. “Citre partite, una è andata male perché abbiamo approcciato male, ma ormai è archiviata“, ha detto il difensore della Juventus nelle parole raccolte dall’agenzia di stampa ANSA. “Non aiuta pensare quello che è stato, dobbiamo trasformarlo i un bagaglio che serva per il futuro “. “Le? Le prime ad esseredobbiamo essere noi stesse, ma se...

