Cagliari, il Galatasaray non chiude per Joao Pedro: il Torino torna a sperare (Di mercoledì 13 luglio 2022) Calciomercato Cagliari: il Galatasaray non ha ancora chiuso per Joao Pedro e così il Torino sarebbe tornato a sperare Come riportato da Alfredo Pedullà, il Galatasaray non ha ancora chiuso con il Cagliari per Joao Pedro. Tra la giornata di oggi e quella di giovedì è previsto un nuovo incontro fra le parti. Si cerca una quadratura per quanto riguarda l’ingaggio e le commissioni. Fino al momento in cui non ci sarà un accordo totale, possono tornare a sperare i club italiani. Fra questi c’è soprattutto il Torino, in testa su tutti quelli della Serie A. I granata hanno chiesto recentemente informazioni. Da parte del Valencia, invece, c’è ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Calciomercato: ilnon ha ancora chiuso pere così ilsarebbeto aCome riportato da Alfredo Pedullà, ilnon ha ancora chiuso con ilper. Tra la giornata di oggi e quella di giovedì è previsto un nuovo incontro fra le parti. Si cerca una quadratura per quanto riguarda l’ingaggio e le commissioni. Fino al momento in cui non ci sarà un accordo totale, possonore ai club italiani. Fra questi c’è soprattutto il, in testa su tutti quelli della Serie A. I granata hanno chiesto recentemente informazioni. Da parte del Valencia, invece, c’è ...

Pubblicità

Glongari : Anche il #Fenerbahçe ha sondato il terreno per Joao Pedro del #Cagliari. Il giocatore ha già un’offerta dal #Galatasaray. - DiMarzio : #Calciomercato | Fumata grigia dopo l'incontro tra @GalatasaraySK e @CagliariCalcio per Joao Pedro - TuttoMercatoWeb : TMW - Blitz del Galatasaray per Joao Pedro: turchi a Milano e incontro col Cagliari - OAccomando91 : Il tentativo di 5 giorni fa si è trasformato in trattativa. Il #Fenerbahce approfitta delle tensioni tra… - NumeroDiez_10 : NOVITÀ JOAO PEDRO ???? Il classe 1991 in forza al #Cagliari sarebbe molto vicino al #Fenerbahçe! ???? Al club sardo a… -