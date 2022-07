Busta paga, cambia tutto: chi incassa un aumento da 1200 euro l'anno (Di mercoledì 13 luglio 2022) Come ricorda ilGiorno , con la nuova rimodulazione del cuneo i vantaggi sarebbero estesi fino a 35mila euro, con un incremento nelle buste paga che dovrebbe attestarsi sui 1.200 euro all'anno in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Come ricorda ilGiorno , con la nuova rimodulazione del cuneo i vantaggi sarebbero estesi fino a 35mila, con un incremento nelle busteche dovrebbe attestarsi sui 1.200all'in ...

