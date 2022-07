Burrocacao | indispensabile in estate per proteggere le labbra dal sole

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 13 luglio 2022) A chi non è mai capitato di tralasciare una parte del corpo mentre applicava la protezione solare? Questa dimenticanza ci ha lasciato con una bella scottatura che la volta successiva ci avrà fatto applicare proprio su quel punto una quantità generosa di crema! Ho notato però che spesso e volentieri lerimangono escluse dall’applicazione dei solari viso, nonostante siano una parte molto delicata. Ecco che viene in soccorso il, l’alleato perfetto per proteggerle dai raggi UV e al contempo idratarle, lasciandole sempre morbide.: alcune alternative tra cui scegliere (non solo per l’!)Skin First © Skin FirstIlperfetto per chi ama abbronzarsi è senza dubbio quello di Skin First, ricco di ceramidi che idratano e proteggono le ...