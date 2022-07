Bufala Fest: La filiera bufalina grande attrattore turistico per la Campania (Di mercoledì 13 luglio 2022) Per gli spettacoli gratuiti che tutte le sere si svolgono sul palco di Bufala Fest, domani sarà la volta di Fabio Concato & i Musici. Napoli, 13 luglio 2022 – Bufala Fest 2022 si sta configurando come un’edizione ricca di contenuti e spunti di riflessione, dimostrando di essere in grado di saper andare oltre all’aspetto ludico, tipico Leggi su 2anews (Di mercoledì 13 luglio 2022) Per gli spettacoli gratuiti che tutte le sere si svolgono sul palco di, domani sarà la volta di Fabio Concato & i Musici. Napoli, 13 luglio 2022 –2022 si sta configurando come un’edizione ricca di contenuti e spunti di riflessione, dimostrando di essere in grado di saper andare oltre all’aspetto ludico, tipico

Pubblicità

antonellaa262 : Per gli spettacoli gratuiti che tutte le sere si svolgono sul palco di Bufala Fest, domani sarà la volta di Fabio C… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EVENTO - 'Bufala Fest 2022', la filiera bufalina grande attrattore turistico per la Campania - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EVENTO - 'Bufala Fest 2022', la filiera bufalina grande attrattore turistico per la Campania - susydigennaro : RT @napolimagazine: EVENTO - 'Bufala Fest 2022', la filiera bufalina grande attrattore turistico per la Campania - apetrazzuolo : EVENTO - 'Bufala Fest 2022', la filiera bufalina grande attrattore turistico per la Campania -