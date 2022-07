(Di mercoledì 13 luglio 2022) Presentata da Matteo(M5s) interrogazione suldelBasilica di San– Il Consigliere Matteo(M5S, nella foto) del Municipio Roma VIII ha presentato un’interrogazione al Presidente Ciaccheri per sollecitare ildels che aveva riqualificato il sottopassaggio dellaBasilica di San. “A febbraio – dichiara– ho ricevuto numerosissime segnalazioni di cittadini molto arrabbiati per la cancellazione dels che aveva dato vita e colore a un sottopassaggio storicamente cupo e sporco. In quella occasione ho avuto modo di presentare una prima interrogazione nella quale è stata scaricata la ...

Pubblicità

LavoroLazio_com : Bruno (M5S): 'Presentata interrogazione sul mancato ripristino del murales Metro Basilica di San Paolo' Il Consigl… - Gazzettadiroma : RT @Gazzettadiroma: Il Consigliere Matteo Bruno (M5S) del Municipio Roma VIII ha presentato un’interrogazione al Presidente Ciaccheri per s… - Gazzettadiroma : Il Consigliere Matteo Bruno (M5S) del Municipio Roma VIII ha presentato un’interrogazione al Presidente Ciaccheri p… - Giacinto_Bruno : RT @ilfoglio_it: Il premier si impegna sul salario minimo e dichiara che non ci sarà 'un governo senza M5s o un altro governo Draghi'. Si r… - Giacinto_Bruno : RT @IlPrimatoN: Quanto dovremo sorbirci questo triste spettacolo? -

RomaDailyNews

La soddisfazione delLe dimissioni del direttore generale dell'ospedale Santa Maria, Pasquale ... Giovanni. Le dimissioni di Chiarelli In una nota stampa della Regione si legge 'Il Direttore ...Lo affermaRovelli, Chief investment strategist di BlackRock Italia, che mette in luce un ... Ma voi vi muovereste in caso di un governo Draghi 2 non sostenuto dalo solo per una crisi più ... Bruno (M5s): Mancato ripristino del murale a metro San Paolo - RomaDailyNews Gli equilibri nel governo sono cambiati dopo la scissione del M5s. La forza guidata da Giuseppe Conte, prima della fuoriuscita di Di Maio, era quella con maggior peso all’interno dell’esecutivo. Da qu ...Il Consigliere Matteo Bruno (M5S) del Municipio Roma VIII ha presentato un’interrogazione al Presidente Ciaccheri per sollecitare il ripristino del Murales che aveva riqualificato il sottopassaggio de ...