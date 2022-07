Brevetti+, Disegni+ e Marchi+: dal MISE altri 46mln per la tutela della proprietà industriale (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nei prossimi mesi ripartiranno gli sportelli dedicati alle misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ ideate – anche in sede di consultazione pubblica sulla proprietà industriale, avvenuta lo scorso anno – per tutelare e incentivare, da una parte, e facilitare le procedure burocratiche, dall’altra, le startup e le piccole medie imprese del territorio italiano. La notizia, diffusa dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) nelle scorse ore, specifica che per l’annualità 2022 è stata rifinanziata con risorse complessive pari a 46 milioni di euro per i nuovi bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+. Nuovi bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+: cosa sappiamo Per i nuovi ... Leggi su fmag (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nei prossimi mesi ripartiranno gli sportelli dedicati alle misureideate – anche in sede di consultazione pubblica sulla, avvenuta lo scorso anno – perre e incentivare, da una parte, e facilitare le procedure burocratiche, dall’altra, le startup e le piccole medie imprese del territorio italiano. La notizia, diffusa dal(Ministero dello Sviluppo Economico) nelle scorse ore, specifica che per l’annualità 2022 è stata rifinanziata con risorse complessive pari a 46 milioni di euro per i nuovi bandi. Nuovi bandi: cosa sappiamo Per i nuovi ...

