Brdaric colpo a sinistra della Salernitana Mikael saluta | Bonazzoli verso il grande ritorno

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Lapiazza undi prospettiva definendo l’ingaggio di Domagoj, esterno mancino, classe 99, per 5 milioni dal Lille. Sempre sul fronte delle entrate,è sul punto di ritornare, mentre in uscitaè prossimo ai saluti. Chi è Domogoj? Classe’ 99, è cresciuto nel settore giovanile dell’Hajduk Spalato esordendo in prima squadra nella stagione 2018/2019 prima di passare al Lille. Nel campionato francese ha collezionato 58 presenze condite da tre gol e tre assist in tre stagioni. Vanta anche sette presenze e 1 assist in Europa League, e 4 comparse in Champions League, sempre con la maglia dei francesi. Dal 2020 fa parteNazionale croata dove fin’ora ha disputato 4 partite. Fa del cross esua ...