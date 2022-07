Brasile:Bolsonaro chiama famiglia vittima militante sinistra (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha chiamato la famiglia del militante del Partito dei lavoratori (Pt), Marcelo Arruda, ucciso la scorsa settimana da un agente carcerario simpatizzante del ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il presidente brasiliano, Jair, hato ladeldel Partito dei lavoratori (Pt), Marcelo Arruda, ucciso la scorsa settimana da un agente carcerario simpatizzante del ...

Pubblicità

cpc464_a500 : RT @VivoLibera: LE DIFFERENZE... Il Presidente del Brasile Bolsonaro annuncia al suo popolo un accordo per l'acquisto di gas russo a prez… - lauradels : RT @MacondoTreccani: #RassegnaLatinoamericana in Brasile raggiunto il tasso di disboscamento più alto degli ultimi sei anni in Amazzonia. E… - loresantucci : @MattiaBBagnoli Non sorprende perché per il Brasile, che fa dell'agribusiness la colonna portante della sua economi… - rmancinelli957 : RT @VivoLibera: LE DIFFERENZE... Il Presidente del Brasile Bolsonaro annuncia al suo popolo un accordo per l'acquisto di gas russo a prez… - eughen61 : @AlexBazzaro A fasciocazzaro, fosse stato per voi adesso stavamo come nel Brasile del vostro compagnetto di merende #Bolsonaro -