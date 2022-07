Bradley Cooper come George Clooney: chi è Huma Abedin, il suo nuovo amore (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lo scapolo più ambito di Hollywood è (di nuovo) fuori mercato. Parliamo di Bradley Cooper, tornato single dopo la fine della storia con Irina Shayk, che finora – al di là di qualche presunto flirt – non aveva trovato una nuova compagna. Almeno fino a questo momento. Fonti vicine all’attore avrebbero spifferato al magazine americano People che qualcosa bolle in pentola e che si tratterebbe di qualcosa di serio. La fortunata ad aver attirato le attenzioni del sex symbol sarebbe Huma Abedin, 45 anni ed ex braccio destro di Hillary Clinton con un notevole fiuto per la moda. Tanto che a fare da cupido sarebbe stata addirittura Anna Wintour, la terribile – almeno stando al celeberrimo Il Diavolo veste Prada – direttrice di Vogue America. Una donna impegnata, che somiglia incredibilmente ad Amal Alamuddin, ... Leggi su dilei (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lo scapolo più ambito di Hollywood è (di) fuori mercato. Parliamo di, tornato single dopo la fine della storia con Irina Shayk, che finora – al di là di qualche presunto flirt – non aveva trovato una nuova compagna. Almeno fino a questo momento. Fonti vicine all’attore avrebbero spifferato al magazine americano People che qualcosa bolle in pentola e che si tratterebbe di qualcosa di serio. La fortunata ad aver attirato le attenzioni del sex symbol sarebbe, 45 anni ed ex braccio destro di Hillary Clinton con un notevole fiuto per la moda. Tanto che a fare da cupido sarebbe stata addirittura Anna Wintour, la terribile – almeno stando al celeberrimo Il Diavolo veste Prada – direttrice di Vogue America. Una donna impegnata, che somiglia incredibilmente ad Amal Alamuddin, ...

