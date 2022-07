Borsellino | incardinata proposta per Commissione inchiesta su mancata individuazione responsabili

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Primo passo per l’istituzione di una “parlamentare disulle cause delladeidella strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992, nella quale furono uccisi il giudice Paoloe gli agenti della sua scorta”. All’indomani della sentenza del processo sul depistaggio sulla strage di via D’Amelio e a pochi giorni dal 30esimo anniversario della strage, ladi legge sull’istituzione delladiè approdata in Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera dei deputati in sede referente. “Oggi è statae siamo contenti di esserci riusciti proprio nei giorni antecedenti alle celebrazioni dei 30 ...