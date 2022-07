Borsa | Europa riduce ancora calo nel finale | Milano - 0 | 7%

Pubblicità

Le Borse europee riducono ancora la flessione nel finale di seduta. Milano cede lo 0,7%, Francoforte l'1,03%, Parigi lo 0,55% e Londra lo 0,41%. I listini sembrano dunque aver digerito in parte lo ..."L'outlook resta estremamente incerto", ha osservato Georgieva mettendo in evidenza che ulteriori distruzioni nelle forniture di gas inpotrebbero far scivolare diverse economie in recessione ...Nuovo tonfo per Saipem (-43%) con chiusura asta diritti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 lug - L'inflazione americana alle stelle, con il dato sui prezzi al consumo di giugno balzato al ...In chiusura di seduta le azioni registrano un aumento di quasi il 2% sul prezzo di collocamento, mentre le principali Borse europee e Usa sono intonate negativamente.