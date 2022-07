Borsa: Europa in caduta dopo inflazione Usa, spread a 200 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Accelerano al ribasso le Borse europee dopo il dato dell'inflazione negli Stati Uniti. Milano perde l'1,84% con il Ftse Mib a 21.118 punti, Francoforte cede l'1,98%, Parigi l'1,86% e Londra l'1,29%. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022) Accelerano al ribasso le Borse europeeil dato dell'negli Stati Uniti. Milano perde l'1,84% con il Ftse Mib a 21.118 punti, Francoforte cede l'1,98%, Parigi l'1,86% e Londra l'1,29%. ...

Pubblicità

LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Borsa: Europa in caduta dopo inflazione Usa, spread a 200: Euro e dollaro confermano la parità - fisco24_info : Borsa: Europa in caduta dopo inflazione Usa, spread a 200: Euro e dollaro confermano la parità - Benzinga_Italia : ???? #premarket: #futures #USA in verde in attesa dei dati sull'inflazione?????? #Oil #trading #asia #cina #mercato… - fisco24_info : Borsa: Europa in calo, occhi su inflazione Usa, Milano -0,9%: Spread scende a 197 punti, futures Usa positivi, corr… - infoiteconomia : Borsa: Europa debole nel giorno dell'inflazione Usa, a Milano (-0,6%) Saipem ancora ko - Il Sole 24 ORE -