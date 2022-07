Borsa | Europa chiude in calo | Parigi - 0 | 73%

Pubblicità

Le Borse europee chiudono in calo ma tengono nonostante un primo choc per il balzo dell'inflazione negli Stati Uniti. Parigi cede lo 0,73% con il Cac 40 a 6mila punti, Francoforte registra un - 1,17% ...Il gasdotto che porta il gas inpassando per il Mar Baltico e la Germania è ufficialmente in manutenzione da lunedì 11 luglio. I lavori dovrebbero terminare il 21 luglio ma l'avviso di Gazprom ...I produttori denunciano speculazioni. Coldiretti: a fronte di un’offerta scarsa e una domanda elevata la riduzione dei prezzi non ha senso. Cia: «In queste condizioni difficile seminare in autunno» ...Le Borse europee chiudono in calo ma tengono nonostante un primo choc per il balzo dell'inflazione negli Stati Uniti. Parigi cede lo 0,73% con il Cac 40 a 6mila punti, Francoforte registra un -1,17% c ...