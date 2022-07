Bonus facciate, in 3 ai domiciliari. La Procura: crediti d’imposta fittizi per oltre 600mila euro (Di mercoledì 13 luglio 2022) I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, all’esito di un’indagine coordinata dalla sezione seconda della Procura della Repubblica di Napoli, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli nei confronti di 3 soggetti, gravemente indiziati di aver costituito un’associazione a delinquere finalizzata alla truffa in danno dello Stato mediante creazione di crediti d’imposta fittizi per oltre 600.000 euro derivanti dal Bonus facciate. Contestualmente, è stato disposto il sequestro dei crediti fittizi e del profitto del reato a carico dei presunti autori della frode, per un importo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 luglio 2022) I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, all’esito di un’indagine coordinata dalla sezione seconda delladella Repubblica di Napoli, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arrestiemessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli nei confronti di 3 soggetti, gravemente indiziati di aver costituito un’associazione a delinquere finalizzata alla truffa in danno dello Stato mediante creazione diper600.000derivanti dal. Contestualmente, è stato disposto il sequestro deie del profitto del reato a carico dei presunti autori della frode, per un importo ...

Pubblicità

venti4ore : Pistoia, frode milionaria sul bonus facciate 29 indagati - Alessandria24C : Casale Monferrato - Bonus comunale facciate a Casale: per ricevere il contributo 2022 domande entro il 10 settembre… - ViViCentro : Frodi bonus facciate, indagine Gdf Napoli: 3 agli arresti domiciliari VIDEO #CronacaNapoli - aniello7779 : RT @maxpesciolino: CONTE ????? Per il Minimo Salariale il Reddito di Cittadinanza Tutela dei piu Fragili Bonus110% Bonus Facciate Lui Ci S… - iISud24 : Bonus facciate, crediti d’imposta fittizi per truffare lo Stato: 3 persone ai domiciliari #13luglio #cronaca… -