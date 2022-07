Bologna Cambiaso, tutto definito per il prestito: la Juve lo manda subito a giocare (Di mercoledì 13 luglio 2022) Andrea Cambiaso ha toccato da vicino il mondo Juve, ma il suo futuro sarà in prestito a Bologna per giocare Andrea Cambiaso ha toccato da vicino il mondo Juve, ma il suo futuro sarà in prestito a Bologna per giocare. Dopo aver effettuato le visite mediche in mattinata con la Juventus e firmato il contratto, sembra ormai tutto definito per il suo passaggio in Emilia. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Andreaha toccato da vicino il mondo, ma il suo futuro sarà inperAndreaha toccato da vicino il mondo, ma il suo futuro sarà inper. Dopo aver effettuato le visite mediche in mattinata con lantus e firmato il contratto, sembra ormaiper il suo passaggio in Emilia. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

