Bollettino Covid di mercoledì 13 luglio | oltre 110mila contagiati e 106 morti

coronavirus Lombardia, dati 13 luglio/ Superata quota 41mila vittimeL'uomo, nato a Milano nel 1973, era un avvocato sospeso dal 2014 a tempo indeterminato dall'Ordine del foro di ...in Italia , ildi mercoledì 13 luglio 2022 del Ministero della Salute . I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 110.168 su 410.435 tamponi (ieri erano stati 142.967 su ... Bollettino Covid, oggi in Italia 110.168 contagi e 106 morti per Coronavirus: i dati di mercoledì 13 luglio (Adnkronos) - Sono 110.168 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 13 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - ...Lo riporta il bollettino giornaliero dell'Azienda provinciale per i servizi ... Da oggi le persone nate tra il 1941 e il 1962 possono effettuare la quarta dose del vaccino anti-Covid. (ANSA).