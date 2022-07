Bollette, nuova stangata in arrivo: cosa succede (Di mercoledì 13 luglio 2022) In arrivo ulteriori aumenti nei prossimi mesi oltre quelli di luglio. Nuovo taglio di forniture dalla Russia L’inflazione continua sotto il segno degli aumenti dei costi energetici. L’economia regge e lo spettro della recessione non è ancora vicino ma nemmeno così lontano. I prezzi dei beni di consumo aumentano ormai da settimane gradualmente e i L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 13 luglio 2022) Inulteriori aumenti nei prossimi mesi oltre quelli di luglio. Nuovo taglio di forniture dalla Russia L’inflazione continua sotto il segno degli aumenti dei costi energetici. L’economia regge e lo spettro della recessione non è ancora vicino ma nemmeno così lontano. I prezzi dei beni di consumo aumentano ormai da settimane gradualmente e i L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

giovedivenerdi : RT @alexsdado: @enzo52mm Tutti quanti, difatti argomento è scomparso dall'ultimo decreto aiuti. - brunellf : RT @ItalianPolitics: Traduzione: serve una nuova e migliore campagna di comunicazione per evitare le capriole logiche e pratiche. In breve,… - PMO_W : RT @ItalianPolitics: Traduzione: serve una nuova e migliore campagna di comunicazione per evitare le capriole logiche e pratiche. In breve,… - Ecatetriformis : RT @ItalianPolitics: Traduzione: serve una nuova e migliore campagna di comunicazione per evitare le capriole logiche e pratiche. In breve,… - _kuball_ : RT @ItalianPolitics: Traduzione: serve una nuova e migliore campagna di comunicazione per evitare le capriole logiche e pratiche. In breve,… -