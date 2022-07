Boccia alla Festa dell’Unità di Napoli dice (ancora) che per le politiche vorrebbe lo schema Manfredi: tutti dentro (anche i 5 Stelle) (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il commissario regionale del Partito Democratico campano Francesco Boccia, sottobraccio a Stefano Graziano neo vice per gli enti locali del sud, si è presentato in piazza Municipio dove da oggi fino a domenica è in corso la Festa dell’Unità, e ha detto delle cose interessanti sulla situazione politica che proprio in queste ore, a Roma, con il possibile strappo dei 5 Stelle con la maggioranza Draghi, potrebbe segnare il destino della legislatura. In primis, Boccia ripete che “con un campo valoriale condiviso”, il centrosinistra formato “campo largo” può puntare a vincere le prossime elezioni politiche. “Proprio qui a Napoli, la coalizione di Gaetano Manfredi (che mise assieme 13 liste, ndr) l’ha ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Il commissario regionale del Partito Democratico campano Francesco, sottobraccio a Stefano Graziano neo vice per gli enti locali del sud, si è presentato in piazza Municipio dove da oggi fino a domenica è in corso la, e ha detto delle cose interessanti sulla situazione politica che proprio in queste ore, a Roma, con il possibile strappo dei 5con la maggioranza Draghi, potrebbe segnare il destino della legislatura. In primis,ripete che “con un campo valoriale condiviso”, il centrosinistra formato “campo largo” può puntare a vincere le prossime elezioni. “Proprio qui a, la coalizione di Gaetano(che mise assieme 13 liste, ndr) l’ha ...

Pubblicità

mapiuita : RT @byoblu: L'Assemblea nazionale francese ha bocciato la reintroduzione del certificato verde per viaggiare. Il voto contrario è arrivato… - missypippi : RT @byoblu: L'Assemblea nazionale francese ha bocciato la reintroduzione del certificato verde per viaggiare. Il voto contrario è arrivato… - CalcioGiulini : Boccia sino al 2025 Il Cagliari Calcio comunica il rinnovo contrattuale di Salvatore Boccia che ha sottoscritto co… - edoludo : RT @byoblu: L'Assemblea nazionale francese ha bocciato la reintroduzione del certificato verde per viaggiare. Il voto contrario è arrivato… - Toni03890305 : RT @byoblu: L'Assemblea nazionale francese ha bocciato la reintroduzione del certificato verde per viaggiare. Il voto contrario è arrivato… -