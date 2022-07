Bob’s Burgers - Il Film, la recensione: fuoco alle griglie, la risata è servita (Di mercoledì 13 luglio 2022) La nostra recensione di Bob's Burgers - Il Film, che arriva direttamente su Star di Disney+ Star dal 13 luglio, in cui tornano personaggi e atmosfera della serie animata originale. È strano scrivere la recensione di Bob's Burgers - Il Film, che dopo un iniziale annuncio di uscita al cinema arriva direttamente su Star di Disney+ dal 13 luglio. È strano perché la pellicola è tratta dall'omonima serie animata che impreziosisce il catalogo di Disney+, ma è ancora poco conosciuta in Italia, quindi probabilmente la scelta di non farlo andare in sala, soprattutto in questi tempi difficili, è comprensibile. Per tutti i fan della serie e chi per vuole trascorrere serenamente un'ora e quaranta comodamente sul divano di casa può essere invece la soluzione perfetta. Dal piccolo al grande schermo … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 luglio 2022) La nostradi Bob's- Il, che arriva direttamente su Star di Disney+ Star dal 13 luglio, in cui tornano personaggi e atmosfera della serie animata originale. È strano scrivere ladi Bob's- Il, che dopo un iniziale annuncio di uscita al cinema arriva direttamente su Star di Disney+ dal 13 luglio. È strano perché la pellicola è tratta dall'omonima serie animata che impreziosisce il catalogo di Disney+, ma è ancora poco conosciuta in Italia, quindi probabilmente la scelta di non farlo andare in sala, soprattutto in questi tempi difficili, è comprensibile. Per tutti i fan della serie e chi per vuole trascorrere serenamente un'ora e quaranta comodamente sul divano di casa può essere invece la soluzione perfetta. Dal piccolo al grande schermo …

Pubblicità

IGNitalia : Dopo dodici stagioni (e una tredicesima in arrivo), Bob's Burgers si dà al cinema. - infoitsport : Bob’s Burgers da oggi disponibile gratis per gli abbonati - tuttopuntotv : Bob’s Burgers da oggi disponibile gratis per gli abbonati #DisneyPlus #DisneyPlusStar - cookie_caat : io sarò x sempre grata dell'esistenza di bob's burgers questo show è la mia casa - Beh_Boh_ : @DisneyPlusIT Non vedo l'ora per il film e la nuova stagione di Bob's Burgers e anche Only Murders in the Building.… -

Bob's Burgers - Il Film, la recensione: fuoco alle griglie, la risata è servita È strano scrivere la recensione di Bob's Burgers - Il Film , che dopo un iniziale annuncio di uscita al cinema arriva direttamente su Star di Disney+ dal 13 luglio. È strano perché la pellicola è tratta dall'omonima serie animata che ... 'Bob's Burger': un cartone che fa ridere e riflettere Monica Agostini Si puo' vedere su Dopo 12 stagioni di serie , ecco l'immancabile appuntamento per gli appassionati: " Bob's Burgers - Il film " arriva su Disney+ dal 13 luglio (consigliato ai maggiori di 12 anni). E in questi 102 minuti si possono gustare tutte le caratteristiche dei protagonisti del cartoon, ... È strano scrivere la recensione di- Il Film , che dopo un iniziale annuncio di uscita al cinema arriva direttamente su Star di Disney+ dal 13 luglio. È strano perché la pellicola è tratta dall'omonima serie animata che ...Monica Agostini Si puo' vedere su Dopo 12 stagioni di serie , ecco l'immancabile appuntamento per gli appassionati: "- Il film " arriva su Disney+ dal 13 luglio (consigliato ai maggiori di 12 anni). E in questi 102 minuti si possono gustare tutte le caratteristiche dei protagonisti del cartoon, ...