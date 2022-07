Bob’s Burgers da oggi disponibile gratis per gli abbonati (Di mercoledì 13 luglio 2022) oggi, mercoledì 13 luglio, è il giorno di uscita della pellicola Bob’s Burgers – Il film. Il nuovo contenuto ideato da Loren Bouchard, creatore dell’omonima serie animata di successo per Fox nel 2011, sarà visibile gratis per gli abbonati al servizio streaming Disney+. La pellicola, già disponibile nei cinema statunitensi, ha incassato nel primo mese e mezzo di programmazione 31,8 milioni di dollari, di cui 12,6 milioni nel primo fine settimana. Un risultato più che discreto per la sitcom animata statunitense, tenendo conto della pandemia e della disponibilità futura sulla piattaforma streaming di Disney. Non può dunque che essere felice Loren Bouchard, che ha voluto fortemente questo adattamento cinematografico della sua gloriosa serie televisiva. Di cosa parla ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 13 luglio 2022), mercoledì 13 luglio, è il giorno di uscita della pellicola– Il film. Il nuovo contenuto ideato da Loren Bouchard, creatore dell’omonima serie animata di successo per Fox nel 2011, sarà visibileper glial servizio streaming Disney+. La pellicola, giànei cinema statunitensi, ha incassato nel primo mese e mezzo di programmazione 31,8 milioni di dollari, di cui 12,6 milioni nel primo fine settimana. Un risultato più che discreto per la sitcom animata statunitense, tenendo conto della pandemia e della disponibilità futura sulla piattaforma streaming di Disney. Non può dunque che essere felice Loren Bouchard, che ha voluto fortemente questo adattamento cinematografico della sua gloriosa serie televisiva. Di cosa parla ...

