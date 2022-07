Bms, in 5 anni -20% gas serra e per 2030-40 nuovi obiettivi green (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – In 5 anni, dal 2015 al 2020, il gruppo farmaceutico americano Bristol Myers Squibb (Bms) ha ridotto a livello globale del 20,7% i gas serra prodotti e del 10,8% il consumo di acqua. E per il futuro l’obiettivo della compagnia è centrare nuovi obiettivi ‘green’: utilizzo del 100% di energia rinnovabile ed elettrificazione del 100% delle automobili aziendali entro il 2030, zero rifiuti in discarica e carbon neutrality nelle emissioni entro il 2040. Un impegno che coinvolge anche il nostro Paese dove nel 2021 è nata la ‘Foresta Bms Italia’, con 550 alberi già piantati e altri 500 da piantare ogni anno fino al 2025, per un totale di 2.500 piante; un progetto che interesserà anche altre parti del mondo. Le iniziative sono state illustrate oggi durante una conferenza stampa ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – In 5, dal 2015 al 2020, il gruppo farmaceutico americano Bristol Myers Squibb (Bms) ha ridotto a livello globale del 20,7% i gasprodotti e del 10,8% il consumo di acqua. E per il futuro l’obiettivo della compagnia è centrare’: utilizzo del 100% di energia rinnovabile ed elettrificazione del 100% delle automobili aziendali entro il, zero rifiuti in discarica e carbon neutrality nelle emissioni entro il 2040. Un impegno che coinvolge anche il nostro Paese dove nel 2021 è nata la ‘Foresta Bms Italia’, con 550 alberi già piantati e altri 500 da piantare ogni anno fino al 2025, per un totale di 2.500 piante; un progetto che interesserà anche altre parti del mondo. Le iniziative sono state illustrate oggi durante una conferenza stampa ...

