"Blade Runner", la fantascienza al suo meglio: il capolavoro di Ridley Scott (Di mercoledì 13 luglio 2022) Blade Runner Iris ore 21. Con Harrison Ford, Rutger Hauer e Sean Young . Regia di Ridley Scott. Produzione USA 1982. Durata: 2 ore LA TRAMA Nella serie di riproposte televisive (il motivo sono gli 80 anni di Harrison Ford) non poteva mancare uno dei pezzi migliori della sua filmografia, il grande fanta film di Ridley Scott, ricavato dal racconto "Cacciatore di androidi" del saccheggiatissimo Philip Dick. Ford è appunto un cacciatore di replicanti in una Los Angeles (parecchio invivibile) del futuro. Ford deve neutralizzare quattro cyborg, evasi da una colonia extraterrestre. Neutralizzarli vuol dire ucciderli. Ford compie la missione, anche se dovrà constatare amaramente che le sue prede tanto cattive e tanto degne di eliminazione non erano. PERCHÈ VEDERLO Perché è uno dei ...

