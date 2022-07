Big E: “Durante la mia carriera non ho mai dato peso all’idea di infortunarmi” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato dei grandi miglioramenti di Big E dal brutto infortunio al collo che poteva costargli la carriera, ed ancor piu’ grave, la vita stessa. Dopo aver finalmente gettato il collare utilizzato dopo l’intervento, Big E è sulla via di una piena guarigione, grazie allo staff medico che lo ha seguito alla perfezione. In una recente intervista ha parlato della considerazione che fino a prima dell’incidente aveva degli infortuni. Reborn “E’ una cosa che fa riflettere. Io penso che se vuoi primeiggiare nell’ambito del prowrestling o quanto mneo essere un decente atleta, non stai li a preoccuparti degli infortuni. Devi andare lì fuori, vivere il momento e dare il meglio di te stesso. Io come tanti altri colleghi non ci siamo mai fermati a pensare ai rischi che potevamo correre, non avrei mai pensato che mi sarei rotto il ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato dei grandi miglioramenti di Big E dal brutto infortunio al collo che poteva costargli la, ed ancor piu’ grave, la vita stessa. Dopo aver finalmente gettato il collare utilizzato dopo l’intervento, Big E è sulla via di una piena guarigione, grazie allo staff medico che lo ha seguito alla perfezione. In una recente intervista ha parlato della considerazione che fino a prima dell’incidente aveva degli infortuni. Reborn “E’ una cosa che fa riflettere. Io penso che se vuoi primeiggiare nell’ambito del prowrestling o quanto mneo essere un decente atleta, non stai li a preoccuparti degli infortuni. Devi andare lì fuori, vivere il momento e dare il meglio di te stesso. Io come tanti altri colleghi non ci siamo mai fermati a pensare ai rischi che potevamo correre, non avrei mai pensato che mi sarei rotto il ...

