La soluzione dei due Stati rimane la migliore per garantire pace e stabilità a israeliani e palestinesi. Lo ha ribadito il presidente americano Joe Biden durante la sua visita in Israele. Stati Uniti, infiammata dell'inflazione, il tasso sale oltre il 9% annuo, ai massimi da quarant'anni. Storica visita di Biden in Israele. Il premier Yair Lapid ha definito 'una visita storica' quella di Biden in Israele. Il presidente Usa ha sottolineato la soluzione dei due Stati.

Lapid: 'Uniti contro Teheran'. Il presidente americano: 'Uscire dall'accordo sul nucleare è stato un errore ...'Grand Design' americano per la regione Petrolio a parte, è a Jeddah che Joeconta di costruire un nuovo "Grand Design" americano per la regione, dando un'improntaalla visita. Non sarà ... Biden, "storica" visita in Israele: "La soluzione due Stati rimane la migliore" | "L'Iran non può avere armi nucleari, gli Usa sono pronti a usare la forza" Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in visita a Tel Aviv per la prima tappa del suo viaggio in Medio Oriente ..."La soluzione dei due Stati rimane la migliore per garantire pace e stabilità a israeliani e palestinesi". Lo ha ribadito il presidente americano, Joe Biden, durante la sua visita in Israele,"definita ...