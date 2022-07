Biden in Israele: «Le nostre relazioni non sono mai state così forti». Il mistero della mancata stretta di mano con Lapid (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il presidente statunitense, Joe Biden, è arrivato oggi in Israele, nella prima tappa del suo viaggio in Medio Oriente, con l’obiettivo di ribilanciare e normalizzare le relazioni tra Israele e Arabia Saudita e per chiudere una partnership strategica tra Stati Uniti e Israele. Ad accogliere il presidente statunitense all’aeroporto di Tel Aviv erano presenti il premier israeliano Yair Lapid, Naftali Bennett e il presidente israeliano Isaac Herzog e, oltre ai ministri del governo, anche l’ex premier Benjamin Netanyahu. Al suo arrivo, però, Biden non ha stretto la mano al presidente Lapid. Un mancato gesto che non è sfuggito a molti osservatori. Ma lo staff della Casa Bianca ha subito precisato che si tratta di un ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il presidente statunitense, Joe, è arrivato oggi in, nella prima tappa del suo viaggio in Medio Oriente, con l’obiettivo di ribilanciare e normalizzare letrae Arabia Saudita e per chiudere una partnership strategica tra Stati Uniti e. Ad accogliere il presidente statunitense all’aeroporto di Tel Aviv erano presenti il premier israeliano Yair, Naftali Bennett e il presidente israeliano Isaac Herzog e, oltre ai ministri del governo, anche l’ex premier Benjamin Netanyahu. Al suo arrivo, però,non ha stretto laal presidente. Un mancato gesto che non è sfuggito a molti osservatori. Ma lo staffCasa Bianca ha subito precisato che si tratta di un ...

