Biden approva la svolta della Cia, ma dimentica i suoi errori politici (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nella giornata dell'8 luglio Joe Biden ha visitato a Langley, in Virginia, il quartier generale della Cia nel giorno del settantacinquesimo anniversario della fondazione dell'agenzia di intelligence più importante degli Stati Uniti. Riconoscendola come un "pilastro" della sicurezza nazionale, il presidente Usa ha inoltre approfondito il suo sostegno ai metodi operativi seguiti della Cia negli ultimi mesi, InsideOver.

