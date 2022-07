(Di mercoledì 13 luglio 2022) "E' un grande onore per me essere qui di nuovo. Non dobbiamoche l'odio non è mai sconfitto ma si nasconde solo". Lo ha scritto il presidente Usa Joesul libro di onore di Yad...

"E' un grande onore per me essere qui di nuovo. Non dobbiamo dimenticare che l'odio non è mai sconfitto ma si nasconde solo". Lo ha scritto il presidente Usa Joesul libro di onore di Yad Vashem al termine della sua visita. "Dobbiamo insegnare alle future generazioni che questo - ha aggiunto - può succedere di nuovo. Questo è quanto insegno ai miei figli ...... per Bianco rimane ancora una grande possibilità di fallimento del viaggio diin Medio ...stesso tempo, anche gli emiratini, che hanno già ottenuto l'avvio di negoziati che riguardano un ... Biden allo Yad Vashem, 'non dimenticare mai' "E' un grande onore per me essere qui di nuovo. Non dobbiamo dimenticare che l'odio non è mai sconfitto ma si nasconde solo". Lo ha scritto il presidente Usa Joe Biden sul libro di onore di Yad Vashem ...Buongiorno, dieci storie e personaggi dall’America, dal Pacifico, dall’Ucraina, dall’Afghanistan. Oggi vi raccontiamo chi con un mazzo di chiavi o una foto prova a prendersi cura di ciò che è stato di ...