Bersani a La7 | “Conte? È stato scalzato con manovra di palazzo e ha sostenuto lealmente un governo che non ha mai pronunciato suo nome”

"Conte? Quest'uomo qui, con tutti i limiti e i difetti, è stato il primo in Occidente ad affrontare il lockdown, ha preso i soldi dall'Europa, ha portato i 5 Stelle a votare la Von der Leyen al Parlamento Europeo, è stato scalzato con una manovra di palazzo. E il giorno dopo ha sostenuto lealmente un governo che non ha mai pronunciato la parola 'Conte'". Così a "In onda" (La7) il deputato di LeU Pier Luigi Bersani si pronuncia sul leader del M5s Giuseppe Conte, aggiungendo: "Mi dicono che sono contiano. Io sono moderatamente Bersaniano. Ma non intendo che ci siano dei doppi standard nel giudizio".

