Berlusconi spinge il M5s fuori dal governo Draghi | «Elezioni? Nel caso noi siamo pronti»

(Di mercoledì 13 luglio 2022) «Mariosarà l’ultimo presidente del Consiglio di questa legislatura. Ma si può andare avanti anche senza i Cinque Stelle». Silvio, presidente di Forza Italia, intervistato da La Stampa,i grillinidal. Proprio mentre per giovedì avanza l’ipotesi dimissioni del premier. Nel colloquio con Andrea Malaguti l’ex premier aggiunge che «non è possibile che unvada avanti se ogni giorno una delle maggiori forze politiche che dovrebbero sostenerlo si dissocia fino a non votare provvedimenti essenziali. Per questo ho chiesto un chiarimento che non è più differibile. Se i Cinque Stelle sono ancora nel perimetro della maggioranza si comportino di conseguenza. Se non lo sono più, lo dicano chiaramente». Quanto al rischio: «Mi ...

Pubblicità

C'è chisu una 'exit strategy', una sorta di 'terza via': una ipotesi è quella di confermare ... Del resto, il malessere è ben presente anche in una parte del Pd, oltre che in FI (è ...ha riunito i ministri, i vertici azzurri e la delegazione di FI al governo per aprire il ... Il centrodestraper lo stralcio dell'articolo 10, mentre l'esecutivo punta ad avanti avanti,...Il governo Draghi si avvicina ancora di più alla crisi, dopo che il Movimento 5 stelle ha scelto di non prendere parte al voto sul dl Aiuti alla Camera. Il partito guidato da Giuseppe Conte ha così co ...