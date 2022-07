Berlusconi: “Il governo va avanti anche senza 5 Stelle. Nessuno dopo Draghi in questa legislatura” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Cavaliere: «Speriamo non accada, ma noi siamo pronti al voto. Il campo largo di Letta somiglia sempre più a un campo santo» Leggi su lastampa (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Cavaliere: «Speriamo non accada, ma noi siamo pronti al voto. Il campo largo di Letta somiglia sempre più a un campo santo»

Pubblicità

francesca_flati : Per #Berlusconi nostra contrarietà all'inceneritore e non voto al decreto Aiuti apre crisi di governo? Sua convinzi… - AnnalisaChirico : Berlusconi ha fatto bene a chiedere una verifica di maggioranza. Serve chiarezza: o dentro o fuori. Il governo sta… - CorriereAlpi : Berlusconi: “Il governo va avanti anche senza 5 Stelle. Nessuno dopo Draghi in questa legislatura” - nuova_venezia : Berlusconi: “Il governo va avanti anche senza 5 Stelle. Nessuno dopo Draghi in questa legislatura” - il_piccolo : Berlusconi: “Il governo va avanti anche senza 5 Stelle. Nessuno dopo Draghi in questa legislatura” -