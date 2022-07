Beppe Fiorello criticato per aver fatto il madrino al Pride | “Felice di avervi deluso”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 13 luglio 2022) A parole sono in molti ad essere vicini alla comunità LGBTQ, non tantissimi invece quelli che impiegano un po’ del loro tempo per aiutarci nella lotta per i nostri diritti. Tra questi alleati c’èche sabato scorso è stato ildel Palermoed ha sfilato per le strade del capoluogo siciliano con decine di migliaia di persone. Palermo, decine di migliaia alla sfilata del. In prima filahttps://t.co/0PhUQLW9nN — Palermo 24h (@palermo24h) July 9, 2022 #palermo#Estate2022 #2022 pic.twitter.com/7quqcW3ZIv — Francesca Ljuba Padovano (@effeljuba) July 10, 2022risponde alle critiche dopo il. Dopo ...