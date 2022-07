Benevento | domani la presentazione delle maglie | c’è un piccolo spoiler

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ilha annunciato con un post su Instagram una importante novità per la giornata di. Chiaro il riferimento allanuoveda gioco griffate Nike, arricchito dallo slogan “Passion never gets old”, ovvero “la passione non invecchia mai”. Nell’immagine compaiono anche una banda rossa e una banda gialla con motivo tigrato. La nuova divisa home potrebbe seguire questo orientamento? Sullo sfondo anche l’immagine del gladiatore sannita. Non resta che attendere, a breve qualcosa accadrà… L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

TV7Benevento : - - TV7Benevento : Agricoltura: Copagri, 'domani manifestazioni a Milano e Brescia contro crisi e quote latte' -… - TV7Benevento : Marmolada: procura nomina periti, domani conferenza stampa famiglia Miotti - - pccpla : RT @AlfredoPedulla: Edoardo #Pierozzi domani dalla #Fiorentina al #Benevento - MARCO196913 : RT @AlfredoPedulla: Edoardo #Pierozzi domani dalla #Fiorentina al #Benevento -

iLMeteo.it

Dopo il premio alla carriera che sarà consegnato questa sera a Mara Venier,al BCT - Festival Nazionale del Cinema e della Televisione disarà la volta del maestro del brivido Dario Argento che, alle 21.30 a Piazza Roma, riceverà il riconoscimento nel corso ...... è l'uomo "dell'anche oggi via dal Governo"; che propone urgenze non urgenti e soluzioni non ... AClemente Mastella mostra interesse al progetto dei Sindaci, ma sta ben attento a non "... Meteo Benevento: oggi e domani poco nuvoloso, Giovedì 14 sole e caldo Dopo il premio alla carriera che sarà consegnato questa sera a Mara Venier, domani al BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento sarà la volta del maestro del brivido Dario A ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...