Belen Rodriguez torna sui social: “Ho avuto il Covid, è stato pesante” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Qualche giorno di assenza da Instagram di Belen Rodriguez ha fatto subito scatenare il gossip. Si è parlato di una nuova crisi con Stefano De Martino, oppure a problemi legati alla presunta partecipazione del suo ex Antonino Spinalbese al prossimo “Grande Fratello”. Alla fine la showgirl mette i puntini sulle i e dal camerino di “Tu sì que vales” annuncia: “Ho fatto un bel Covid, per quello sono sparita”. E’ un momento speciale per Belen. Oltre all’amore ritrovato con Stefano, anche la carriera dà soddisfazioni. I suoi brand di moda hanno successo e in tv sarà protagonista in autunno. Le registrazioni di “Tu sì que vales sono iniziate” e lei approfitta di una pausa per fare quattro chiacchiere con i follower e spiegare cosa l’ha tenuta lontana dai social. “Ho fatto un bel Covid, per ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 13 luglio 2022) Qualche giorno di assenza da Instagram diha fatto subito scatenare il gossip. Si è parlato di una nuova crisi con Stefano De Martino, oppure a problemi legati alla presunta partecipazione del suo ex Antonino Spinalbese al prossimo “Grande Fratello”. Alla fine la showgirl mette i puntini sulle i e dal camerino di “Tu sì que vales” annuncia: “Ho fatto un bel, per quello sono sparita”. E’ un momento speciale per. Oltre all’amore ritrovato con Stefano, anche la carriera dà soddisfazioni. I suoi brand di moda hanno successo e in tv sarà protagonista in autunno. Le registrazioni di “Tu sì que vales sono iniziate” e lei approfitta di una pausa per fare quattro chiacchiere con i follower e spiegare cosa l’ha tenuta lontana dai. “Ho fatto un bel, per ...

Pubblicità

infoitcultura : Belen Rodriguez: «Sono sparita per il Covid. Con Stefano va benissimo» - infoitcultura : Belen Rodriguez scelta 'drastica' per colpa del Covid: ecco cosa è successo - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Belen Rodriguez torna sui social: 'Ho avuto il Covid, è stato pesante' #belen #covid #rodriguez #antoninospinalbese #… - zazoomblog : Belen Rodriguez scelta ‘drastica’ per colpa del Covid: ecco cosa è successo - #Belen #Rodriguez #scelta #‘drastica… - zazoomblog : Belen Rodriguez scelta ‘drastica’ per colpa del Covid: ecco cosa è successo - #Belen #Rodriguez #scelta #‘drastica’… -