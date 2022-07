Belen Rodriguez sommersa di insulti dopo la foto dei figli: tutto per un dettaglio (Di mercoledì 13 luglio 2022) È mai successo che Belen Rodriguez abbia postato uno scatto sui social senza finire nell’occhio del ciclone? L’influencer e conduttrice tv ha pubblicato poche ore fa sui suoi canali un collage molto particolare che ha letteralmente diviso il popolo del web. Ha suscitato scalpore per un dettaglio, che ai più non è piaciuto. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Sonia Bruganelli, le toccanti parole sull’addio di Totti e Ilary Belen Rodriguez sommersa di insulti dopo la foto dei figli Belen Rodriguez, come saprete, ha due figli: Santiago e Luna Marì. Il primo è nato dalla relazione con Stefano De Martino; la ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 13 luglio 2022) È mai successo cheabbia postato uno scatto sui social senza finire nell’occhio del ciclone? L’influencer e conduttrice tv ha pubblicato poche ore fa sui suoi canali un collage molto particolare che ha letteralmente diviso il popolo del web. Ha suscitato scalpore per un, che ai più non è piaciuto. (continua a leggerele) leggi anche l’articolo —> Sonia Bruganelli, le toccanti parole sull’addio di Totti e Ilarydiladei, come saprete, ha due: Santiago e Luna Marì. Il primo è nato dalla relazione con Stefano De Martino; la ...

