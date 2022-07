Beautiful | anticipazioni dal 17 al 23 luglio 2022 | Carter perdona Zoe

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Una svolta inattesa tra Zoe ecatalizzerà l'attenzione a, come rivelano ledal 17 al 23. La ragazza, dopo aver scoperto che il suo ex fidanzato ha un'altra donna, gli ribadirà comunque il suo amore e gli dirà che non si arrenderà in quanto desidera tornare con lui. Intanto, Shauna farà credere a tutti che la giacca che Zoe ha visto a casa dell'avvocato sia sua e che era lei la donna a letto con lui. La modella, a quel punto, dirà alla donna di aver temuto si trattasse di Quinn. Poco dopo,e Zoe avranno un importante chiarimento e lui le annuncerà di voler tornare con lei. In seguito, Zende e Paris discuteranno del ritorno di fiamma tra i due, mentre Quinn sarà oppressa dai sensi di colpa per la sua tresca con l'avvocato, ma quando ...

Pubblicità

infoitcultura : Beautiful 25-31 luglio 2022 Anticipazioni - infoitcultura : Anticipazioni Beautiful, la puntata di oggi 12 Luglio - infoitcultura : Beautiful Anticipazioni Puntata 13 luglio 2022: Zoe becca Quinn da Carter? - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni dal 17 al 23 luglio 2022 - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 13 luglio 2022: Zoe lo dice a tutti, 'ho sorpreso Carter con un'altra' -

Come di consueto, vi riportiamo legiornaliere per quanto riguarda la nuova puntata di Una Vita , telenovela spagnola in onda su Canale 5 subito dopo. I signori stanno ...: Steffy Forrester scapperà in Europa e scoprirà che.... Nozze con sorpresa, per Steffy e Finn . Vi abbiamo già più volte parlato del ritorno in scena adi Sheila ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Beautiful anticipazioni, Steffy scapperà in Europa: è lì che scoprirà qualcosa di sconvolgente; cosa accadrà nelle prossime puntate.