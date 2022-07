Bce: Villeroy, monitoriamo euro, può alimentare inflazione (Di mercoledì 13 luglio 2022) La Bce sta monitorando l'andamento dell'euro, che oscilla sulla parità con il dollaro, nella consapevolezza che la debolezza della moneta unica puà ulteriormente alimentare l'inflazione, già a livelli ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022) La Bce sta monitorando l'andamento dell', che oscilla sulla parità con il dollaro, nella consapevolezza che la debolezza della moneta unica puà ulteriormentel', già a livelli ...

Bce: Villeroy, monitoriamo euro, può alimentare inflazione La Bce sta monitorando l'andamento dell'euro, che oscilla sulla parità con il dollaro, nella ... Lo ha detto Francois Villeroy, membro del consiglio della Banca centrale intervistato, come riporta ...