Bayern De Ligt | l’olandese ha deciso | sì al taglio dello stipendio

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Deormai avrebbeil proprio futuro: la cessione è la soluzione ideale per cambiare aria, il centrale ha accettato ildalDeormai avrebbeil proprio futuro: la cessione è la soluzione ideale per cambiare aria, il centrale ha accettato ildal. Decisivi gli interventi in tal senso di Salihamidzic e Nagelsmann per convincerlo. Per una politica di ingaggi i bavaresi non possono garantire a Dele stesse cifre della Juve, mapur di partire con la nuova esperienza avrebbe accettato di buon grado la soluzione. Lo scrive la Bild. L'articolo proviene da Calcio ...