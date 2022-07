Batman – Estate 2022 | l’Uomo Pipistrello torna al cinema grazie a UCI Cinemas

(Di mercoledì 13 luglio 2022) La programmazione estiva di UCIs si arricchiscealla nuova rassegna evento, incentrata sul. Dal 14 luglio al 4 agosto saranno disponibili in sala le diverse declinazioni del supereroe, da Tim Burton a Nolan fino all’ultimo di Matt Reeves. Il principale circuitotografico presente in Italia, che vanta 41 multisala e un totale di 419 schermi, promuove una nuova iniziativa. Dopo il lancio di Happy Kids, La Magia di Harry Potter,Horror, Commedie d’, Rassegna Anime e Cult Movies, arriva anche la rassegna dedicata aa rivivere sul grande schermo nelle ...

Siete pronti a tornare a Gotham City Il circuito cinematografico UCI Cinemas lancia per i suoi clienti la rassegna2022 . Daldiretto da Tim Burton all'ultima avventura con protagonista Robert Pattinson , nelle sale UCI Cinemas da domani 14 luglio arriva una speciale rassegna dedicata al ...... L'Uomo Pipistrello torna al cinema! Il primo appuntamento è con Batman, il film di Tim Burton con protagonista Michael Keaton ...Continua ad arricchirsi la programmazione estiva di UCI Cinemas, il principale Circuito cinematografico in Italia con 41 multisala e un totale di 419 schermi. La programmazione della rassegna Batman – ...