Basket | Joel Embiid ottiene il passaporto di Francia | potrà giocare con i transalpini Obiettivo Mondiali 2023 e Olimpiadi 2024

(Di mercoledì 13 luglio 2022), superstar dei Philadelphia 76ers che nell’ultima stagione ha viaggiato a ben 30.6 punti di media in regular season NBA (23.6 nei playoff), ha ottenuto ufficialmente ilfrancese. Questo significa che, chiaramente,essere chiamato da Vincent Collet per le partite della Nazionale transalpina. Un punto è chiaro:non sarà presente agli Europei del 2022, di scena dal 1° al 18 settembre. Il dibattito, semmai, verte sulla possibilità che sia portato nel roster dellache affronterà ie le, peraltro di scena a Parigi. Nato a Yaoundé, in Camerun, il 16 marzo 1994, è stato scelto con la terza chiamata assoluta al draft NBA del 2014 dai Philadelphia 76ers ...

Joel Embiid naturalizzato francese: può giocare con la Nazionale Joel Embiid ha ufficialmente ricevuto la nazionalità francese lo scorso 5 luglio. Joel Embiid è ufficialmente naturalizzato francese ed eleggibile a giocare per la nazionale. Come riportato da BeBasket, la stella dei Philadelphia 76ers ha ottenuto il ...