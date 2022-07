Baseball, Haarlem Week 2022: l’Italia vince contro Cuba, colpo Curaçao. Giappone sul velluto (Di mercoledì 13 luglio 2022) Va in archivio anche la sesta giornata all’Haarlem Week 2022, celeberrima competizione di Baseball in scena in questi giorni presso il Pim Mulier Stadion dell’omonima città olandese. In questo mercoledì si sono giocati tre match, tra certezze e sorprese. Come sappiamo l’Italia ha trovato la sua prima vittoria nella rassegna regolando la “bestia nera” Cuba con il punteggio di 0-2, un risultato che però non ha concesso agli azzurri di staccare il pass per la semifinale (giocheranno la finale per il quinto posto), complice l’impresa del Curaçao che, proprio nella giornata odierna, ha messo a referto la seconda vittoria consecutiva regolando gli Stati Uniti per 2-3 a seguito di una partita tiratissima. I caraibici nello specifico sono riusciti a prendere il largo nel terzo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) Va in archivio anche la sesta giornata all’, celeberrima competizione diin scena in questi giorni presso il Pim Mulier Stadion dell’omonima città olandese. In questo mercoledì si sono giocati tre match, tra certezze e sorprese. Come sappiamoha trovato la sua prima vittoria nella rassegna regolando la “bestia nera”con il punteggio di 0-2, un risultato che però non ha concesso agli azzurri di staccare il pass per la semifinale (giocheranno la finale per il quinto posto), complice l’impresa delche, proprio nella giornata odierna, ha messo a referto la seconda vittoria consecutiva regolando gli Stati Uniti per 2-3 a seguito di una partita tiratissima. I caraibici nello specifico sono riusciti a prendere il largo nel terzo ...

