Baseball | annullata la partita celebrativa dell’Italia contro l’Olanda Casi di positività al covid-19 tra gli orange

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Brutte notizie per tutti gli amanti di. Laorganizzata per celebrare il settantesimo anniversario della Nazionale italiana, pianificato per domenica 17 luglio a Parma, è statadopo che sono emersi alcunidial-19 nel team degli. La notizia è stata diffusa nella serata di mercoledì 13 luglio dal sito ufficiale della FIBS. “A causa di una serie didialnella Squadra Nazionale olandese – si legge nella nota – con previsione di aumento nei prossimi giorni secondo lo staff medico della Federazione, che rende impossibile prendere un volo aereo, la FIBS e la KNBSB annunciano che la ...

