(Di mercoledì 13 luglio 2022) Brutte notizie per l’Italia del. A causa di una serie didi positività alnella Squadra Nazionale Olandese, con relativa impossibilità al gruppo di spostarsi, la previstaa Parma il 17 luglio tra le due selezioni nazionali è stata. Le due Federazioni studieranno la possibilità di recuperare l’evento al termine della stagione agonistica in corso. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Baseball: annullata la gara per i 70 anni dell’#Italia, tanti casi di #Covid nell’#Olanda - Agenparl : Baseball, annullata la partita del 70esimo Anniversario della Nazionale italiana - -

SPORTFACE.IT

...Cycling Team) 10° Giulia Miotto (Breganze Millenium) Precedente Serie B - Piacenzaferma ... muore un ragazzo di 19 anni Piazza Grande Tour 2022,la tappa di Carpaneto del 4 luglio. ...Al mattino il Piacenzaporta casa una vittoria per 12 - 9 alla fine anche meritata, se non altro per il carattere ... muore un ragazzo di 19 anni Piazza Grande Tour 2022,la tappa di ... Baseball: annullata la gara per i 70 anni dell'Italia, tanti casi di Covid nell'Olanda