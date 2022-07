Bari: arrivati due militari ucraini feriti ed una donna ammalata Assistiti dalla Regione Puglia (Di mercoledì 13 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Sono arrivati ieri pomeriggio all’aeroporto di Bari Palese a bordo di un ATR-72 della Guardia di Finanza tre cittadini ucraini a cui la Regione Puglia ha dato disponibilità di assistenza sanitaria. Si tratta di due militari rimasti feriti da esplosioni nel corso del conflitto e di una donna affetta da patologia oncologica. Con loro anche una accompagnatrice di nazionalità ucraina. Il volo, partito da Pratica di Mare, è atterrato all’aeroporto di Rzeszow in Polonia e di lì ha prelevato i pazienti ucraini con destinazione Bari. I due militari, di 43 e 34 anni, sono stati trasportati al Policlinico di ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 13 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso: Sonoieri pomeriggio all’aeroporto diPalese a bordo di un ATR-72 della Guardia di Finanza tre cittadinia cui laha dato disponibilità di assistenza sanitaria. Si tratta di duerimastida esplosioni nel corso del conflitto e di unaaffetta da patologia oncologica. Con loro anche una accompagnatrice di nazionalità ucraina. Il volo, partito da Pratica di Mare, è atterrato all’aeroporto di Rzeszow in Polonia e di lì ha prelevato i pazienticon destinazione. I due, di 43 e 34 anni, sono stati trasportati al Policlinico di ...

