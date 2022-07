Bari, 12 arresti per droga: insospettabili pusher “abbagliati dai guadagni facili”. La Dda: “Legalizzare? Può essere una decisione” (Di mercoledì 13 luglio 2022) insospettabili giovani pusher, le comunicazioni via chat per evitare di essere intercettati. Sono alcuni degli elementi della operazione antidroga della Dda di Bari che ha portato a 12 arresti (3 in carcere e 9 ai domiciliari) e un totale di 44 indagati. Tra gli insospettabile la figlia 29enne di un agente di Polizia penitenziaria che faceva il corriere, lo studente delle superiori custode dello stupefacente, giovani Bariste diventate esperte nel taglio delle dosi. Tutti agli ordini, secondo gli inquirenti, del pluripregiudicato di Bari Vecchia Davide Monti, 32enne con una lunga storia criminale che gli è valsa , a soli 11 anni, il soprannome di ‘bambino con la pistola Secondo il giudice per le indagini preliminari questi giovani si sarebbero lasciati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022)giovani, le comunicazioni via chat per evitare diintercettati. Sono alcuni degli elementi della operazione antidella Dda diche ha portato a 12(3 in carcere e 9 ai domiciliari) e un totale di 44 indagati. Tra gli insospettabile la figlia 29enne di un agente di Polizia penitenziaria che faceva il corriere, lo studente delle superiori custode dello stupefacente, giovaniste diventate esperte nel taglio delle dosi. Tutti agli ordini, secondo gli inquirenti, del pluripregiudicato diVecchia Davide Monti, 32enne con una lunga storia criminale che gli è valsa , a soli 11 anni, il soprannome di ‘bambino con la pistola Secondo il giudice per le indagini preliminari questi giovani si sarebbero lasciati ...

