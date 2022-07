Bargiggia: «Spalletti ha chiesto de Vrij per il dopo Koulibaly: vuole un difensore esperto e affidabile» (Di mercoledì 13 luglio 2022) C’è anche Stefan de Vrij nella rosa di nomi che il Napoli sta monitorando per la sostituzione di Kalidou Koulibaly, oramai ben instradato direzione Chelsea: lo ha scritto nella notte il noto giornalista esperto di mercato Paolo Bargiggia su Twitter. Nel mazzo di difensori per il dopo @kKoulibaly26 il @sscnapoli sta monitorando anche situazione De Vrij @Inter . — Paolo Bargiggia (@Paolo Bargiggia) July 12, 2022 Il contratto dell’olandese con l’Inter scade nel 2023, tra meno di un anno ed il rinnovo contrattuale è in alto mare: l’Inter gli aveva fatto, qualche mese fa, una proposta al ribasso. I nerazzurri, dunque, potrebbero avere un certo interesse a disfarsene, viste anche le prestazioni a dire il vero poco convincenti della ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 luglio 2022) C’è anche Stefan denella rosa di nomi che il Napoli sta monitorando per la sostituzione di Kalidou, oramai ben instradato direzione Chelsea: lo ha scritto nella notte il noto giornalistadi mercato Paolosu Twitter. Nel mazzo di difensori per il@k26 il @sscnapoli sta monitorando anche situazione De@Inter . — Paolo(@Paolo) July 12, 2022 Il contratto dell’olandese con l’Inter scade nel 2023, tra meno di un anno ed il rinnovo contrattuale è in alto mare: l’Inter gli aveva fatto, qualche mese fa, una proposta al ribasso. I nerazzurri, dunque, potrebbero avere un certo interesse a disfarsene, viste anche le prestazioni a dire il vero poco convincenti della ...

